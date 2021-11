Escócia-Dinamarca: nórdicos procuram fechar campanha perfeita

CÓD 136 Escócia 3.1 Empate 3.1 Dinamarca 2.15

Com um registo perfeito até ao momento, graças às nove vitórias que tem no registo, com 30 golos marcados e 1 sofrido, a Dinamarca fecha esta segunda-feira a sua qualificação para o Mundial'2022, numa partida na qual nada tem a ganhar para lá da possibilidade de fechar esta ronda de qualificação com uma campanha 100% vitoriosa.Com seis vitórias seguidas, a turma nórdica foi a primeira a marcar nos últimos dez jogos que disputou, incluindo quatro no Euro'2020, uma prova na qual apenas caiu nas meias-finais diante da Inglaterra, pese embora até entrado a ganhar.Do lado oposto também estará uma equipa em momento, com cinco vitórias seguidas, sendo que curiosamente a última derrota foi mesmo diante desta Dinamarca, por 2-0, em solo nórdico. Olhando a golos e dados estatísticos, a Escócia foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos - os tais onde venceu sempre -, sendo que em quatro desses jogos ficou com a baliza a zeros. Nota final para o registo de golos total, com apenas um dos últimos seis duelos a ter um registo superior a 3.