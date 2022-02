Escócia-Inglaterra: Torneio das Seis Nações já mexe

• Foto: Reuters

No dia de abertura de mais uma edição do tradicional Torneio das Seis Nações, Escócia e Inglaterra encontram-se este sábado no Murrayfield de Edinburgh, numa partida de eternos rivais que promete muita emoção de princípio a fim.



Será um teste à fase positiva dos ingleses, que levam cinco triunfos consecutivos. Uma série de bons resultados que surgiu na sequência da derrota sofrida nas Seis Nações do ano passado, diante da Irlanda. Quanto aos escoceses, venceram três dos últimos quatro jogos que disputaram.



O último embate direto foi há precisamente um ano, com a Escócia a vencer neste mesmo torneio por 11-6. Como será desta vez?

Por Record