Escócia-Israel: seleções tentam alcançar final do playoff para o Euro'2020

Escócia e Israel defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a meia-final do playoff de acesso à fase de grupos do Campeonato da Europa de 2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções com resultados recentes (muito) distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Escócia registou quatro vitórias (San Marino, Chipre, Cazaquistão e República Checa) e um empate (Escócia), enquanto que o Israel somou um triunfo (Letónia), dois empates (Escócia e Eslováuia) e duas derrotas (Polónia e Macedónia de Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Escócia, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos entre os dois países.

Nota: É preciso voltar ao Euro '96 para encontrar a última ocasião em que a Escócia esteve presente numa fase final.