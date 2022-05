Escócia-Ucrânia: passaporte para o Mundial'2022 em jogo

CÓD 104 Escócia 2.25 Empate 2.9 Ucrânia 3.15

Mais de meio ano depois do último encontro oficial disputado, a Ucrânia reentra esta quarta-feira em campo, para disputar um dos jogos mais simbólicos e importantes da sua história. Pela frente estará a Escócia, num encontro que significará também muito para os britânicos, já que em disputa estará um dos últimos passaportes para o Mundial'2022.Os escoceses, que foram uma das sensações da fase de grupos, ao acabarem em segundo no Grupo F apenas atrás da intratável Dinamarca, chegam a este jogos vindos de oito jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos cinco conseguiram ser sempre a primeira equipa a marcar. Em termos individuais, Ryan Jack e Kieran Tierney são baixas certas, ao passo que Andrew Robertson está em dúvida.Quanto à Ucrânia, disputou nas últimas encontros de preparação com algumas equipas europeias, tendo conseguido vencer diante do Borussia Monchengladbach e Empoli, antes de empatar perante o Rijeka. Antes desses três jogos, os ucranianos tinham conseguido sete jogos seguidos sem perder.A turma de Leste está na máxima força, podendo ter o benfiquista Roman Yaremchuk na frente de ataque como titular.