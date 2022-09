Escócia-Ucrânia: reencontro na Liga das Nações

CÓD 149 Escócia 2.5 Empate 3.05 Ucrânia 2.85

Duelo da 4.ª jornada do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações, com uma cimeira da qual poderá sair a equipa subirá ao primeiro escalão da nova competição da UEFA. É que frente a frente estarão ucranianos e escoceses, equipas que ocupam as primeira e segundas posições, com 7 e 6 pontos, respetivamente.A atuar em casa, a Escócia tem o factor casa do seu lado para levar a melhor sobre os ucranianos, que por seu turno jogam com o facto de entrarem em campo moralizados com a possibilidade de deixar já praticamente fechada a questão do apuramento.Com duas vitórias e um empate, a turma ucraniana tem surpreendido pela sua capacidade de jogar bem e somar bons resultados apesar da guerra no país, ainda que para este jogo tenha algumas dores de cabeça, nomeadamente pelas ausências de Oleksandr Zinchenko e Mykola Shaparenko.Já do lado oposto, os escoceses têm duas vitórias e uma derrota, chegando a este jogo numa situação algo mais bicuda, pois têm cinco baixas, incluindo Andrew Robertson. Além deste, John Souttar, Grant Hanley, Jon McLaughlin e Jacob Brown também ficam de fora.Note-se que este será um reencontro entre estas duas equipas depois de terem sido adversárias no playoff rumo ao Mundial'2022, tendo na altura os ucranianos vencido por 3-1 em Glasgow. Essa partida, refira-se, foi a terceira diante dos ucranianos na qual os escoceses sofreram pelo menos um golo.