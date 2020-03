Eskilsminne IF-Angelholms FF: reencontro numa partida a feijões

Naquele que poderá muito bem ser o último jogo de uma pré-temporada que está a ser realizada para 'nada', Eskilsminne IF e Angelholms FF encontram-se na tarde de sábado num encontro no qual estarão frente a frente duas equipas dos terceiro e quarto escalões do campeonato sueco, respetivamente.



Formação que está mais acima na pirâmide, o Eskilsminne IF até já jogou três jogos oficiais este ano, todos para a Taça da Suécia e todos com derrotas e goleadas para assinalar (13 golos sofridos e apenas 1 marcado...). Quanto ao Angelholms FF, não conta nenhuma partida oficial e no seu jogo de preparação mais recente perdeu por 2-1.



De notar que estas duas equipas defrontaram-se pela última vez em 2018, quando ambas jogavam na Division 1, tendo na altura cada uma somado um triunfo.

