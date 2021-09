Eslováquia-Croácia: em busca do regresso às vitórias

Encontro do Grupo H de qualificação da zona europeia para o Mundial'2022, com a Eslováquia a receber a visita da Croácia, num duelo que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro colocados, respetivamente.



Com 7 pontos, os croatas lideram em igualdade com a Rússia, uma equipa perante a qual empatou na quarta-feira. Já a Eslováquia, com 6 pontos, vem também de um empate, no caso diante da Eslovénia, a um golo. A turma eslovaca, refira-se, leva quatro jogos seguidos a sofrer e três sem vencer.



Quanto ao confronto direto, a Eslováquia tem um registo também negativo, já que leva três jogos seguidos sem vencer os croatas, com duas derrotas e um empate no registo.

CÓD 110 Eslováquia 3.7 Empate 3.1 Croácia 1.83