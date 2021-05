Eslováquia-Dinamarca: jogo do Grupo A do Mundial de hóquei no gelo

Encontro do Grupo A do Campeonato do Mundo de hóquei no gelo, com um embate entre a Eslováquia e a Dinamarca, duas equipas que com quatro jogos disputados conseguiram 9 e 5 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, os eslovacos venceram três e perderam um jogo - curiosamente o mais recente, com goleada perante a Suíça -, ao passo que os dinamarqueses venceram dois em quatro, sendo que até ao momento intercalaram vitórias com derrotas. Um desses triunfos, refira-se, foi no prolongamento, diante da Grã-Bretanha,



Olhando ao confronto direto, o jogo mais recente entre estas duas equipas foi em 2019, na altura com vitória dos eslovacos por 2-1 no Mundial desse ano.



Por fim, refira-se que os jogos da Eslováquia neste Mundial tiveram um total de 23 golos (a uma média de 5,7 por jogo), ao passo que os da Dinamarca tiveram somente 16, para uma média de 4 por encontro.

CÓD 332 Eslováquia 1.81 Empate 3.95 Dinamarca 3.03