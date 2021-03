Eslováquia-Rússia: russos embalados rumo ao Qatar

Com duas vitórias em dois jogos, diante de Malta e Eslovénia, a Rússia visita esta terça-feira solo eslovaco numa partida do Grupo H de apuramento europeu para o Mundial'2022 no qual pode dar um passo de gigante rumo ao passaporte para o Qatar.



Com esses tais dois triunfos, os russos podem cavar já uma importante diferença para pelo menos dois dos principais adversários - a Croácia será, em teoria, o mais complicado -, pelo que vencer aqui, em Bratislava, pode ser um passo importante. Para mais perante uma Eslováquia que leva três jogos sem ganhar - neste apuramento empatou os dois jogos que disputou - e após os tais dois triunfos. Ainda assim, note-se que os russos (que aqui não terão Soslan Dzhanaev e Roman Zobnin) levam quatro jogos seguidos a sofrer golos.



Quanto os eslovacos, para lá dos três jogos seguidos sem ganhar sofreram golos em sete dos últimos dez duelos que disputaram. Por outro lado, um olhar ao confronto direto, que nos mostra duas vitórias para cada lado e dois empates. No jogo mais recente, em plena fase final do Euro'2016, os eslovacos venceram por 2-1. Haverá vingança?

