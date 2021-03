Eslovénia-Croácia: reencontro doze anos depois

Sem se defrontarem desde 2008, Eslovénia e Croácia encontram-se esta quarta-feira no arranque da caminhada de ambas as seleções na luta pelo apuramento para o Mundial'2022.



Sem jogar desde novembro, as duas formações chegam a este jogo na sequência de fases bem distintas, pese embora tenha de ser colocado na balança o facto do poderio dos adversários ser bem diferente.



A Croácia, por exemplo, não venceu nenhum dos últimos quatro jogos, sendo que três deles foram para a Liga das Nações, diante de Portugal, França e Suécia. Ainda assim, note-se que os croatas levam uma série negativa de jogos a sofrer golos (11), sendo que nos últimos dez houve sempre golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador.



Quanto à Eslovénia, vem de oito jogos seguidos sem perder - não é derrotada desde novembro de 2019 -, mas nesta fase o adversário mais complicado que encontrou terá sido a Grécia, uma equipa perante a qual empatou por duas vezes a zero.

CÓD 142 Eslovénia 4.73 Empate 3.17 Croácia 1.64