Eslovénia-Eslováquia: eslovacos entram em campo na frente

Trnava recebe esta quarta-feira, a partir das 19h45, um encontro que pode assumir cariz de decisivo tanto para Eslovénia como para Eslováquia na luta por um lugar na fase final do Mundial'2020.



Com 5 pontos neste Grupo H, a Eslováquia entra em campo em melhor posição, mercê da vitória e dos dois empates que tem no seu registo, com 4 golos marcados e 3 sofridos. Já os eslovenos têm 3 pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas, para um registo de golos de 2 marcados e 3 sofridos.



Para os eslovenos será um regresso à ação depois de um verão com apenas dois jogos de preparação disputados - empate com a Macedónia e goleada a Gibraltar -, ao passo que para os eslovacos este duelo chega depois da histórica presença no Europeu, onde conseguiu uma vitória a abrir, antes de perder os dois encontros seguintes.



Equipas próximas no mapa, Eslováquia e Eslovénia já se enfrentaram por quatro ocasiões, sempre para a qualificação para o Mundial, com os eslovenos a terem três vitórias e uma derrota. Curiosamente o triunfo eslovaco foi no jogo mais recente, em 2017, por 1-0.

CÓD 137 Eslovénia 2.23 Empate 2.85 Eslováquia 2.95