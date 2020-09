Eslovénia-Grécia: Sporar procura manter bom momento

Encontro do Grupo 3 da Divisão C da Liga das Nações, com a Eslovénia de Andraz Sporar a receber a visita da Grécia de Vlachodimos e Samaris (não foram convocados), num duelo no qual vencer pode ser bastante importante na luta pela subida à Divisão B.



Moralizado pelos golos marcados na pré-temporada, o sportinguista Andraz Sporar é uma das armas da formação eslovena, que nesta partida procura um regresso aos triunfos depois da derrota que sofreu ante a Polónia, há quase um ano, naquele que foi o seu último jogo oficial.



Quanto aos gregos, que como dissemos não terão Vlachodimos ou Samaris, chegam a esta partida na sequência de três vitórias na qualificação para o Europeu, uma sequência que procurarão certamente ampliar.



Olhando ao confronto direto, de notar que este é o quarto embate entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória grega e dois empates. Nesses duelos, refira-se, a Grécia marcou sempre golos.

CÓD 119 Eslovénia 2.45 Empate 2.94 Grécia 2.96