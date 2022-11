Espanha-Alemanha: duelo de gigantes no Qatar

CÓD 126 Espanha 2,2 Empate 3,6 Alemanha 2,85

Depois de ter sido surpreendentemente derrotada pelo Japão, a Alemanha tem este domingo um duelo absolutamente determinante para a sua continuidade no Mundial'2022. Pela frente estará uma Espanha moralizada pela goleada à Costa Rica, pelo que para os germânicos vencer será obrigatório... mas também muito difícil.É nesse contexto que surge este duelo de titãs a disputar na noite de domingo no Al Bayt Stadium, onde os espanhóis defenderão uma sequência de três vitórias consecutivas e sempre sem sofrer golos. Por outro lado, a Espanha foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos.Em relação à Alemanha, vem da tal derrota diante do Japão, num jogo que provocou um verdadeiro terremoto no futebol alemão. Nesse encontro, refira-se, confirmou-se a tendência para haver golos de ambas as equipas, tal como sucedeu em sete dos últimos nove duelos dos germânicos.Em termos de confronto direto, a Espanha leva três jogos sem perder e sempre a marcar à Alemanha. Apesar disso, apenas um dos últimos sete encontros entre estes gigantes teve 3 ou mais golos. Curiosamente o mais recente, na goleada espanhola por 6-0 na Liga das Nações de 2020.