Espanha-Alemanha: titãs tentam qualificação para a 'final four' da Liga das Nações

Espanha e Alemanha entram, esta terça-feira, em campo, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga A, com um único objetivo em mente: garantir a qualificação para a fase final da Liga das Nações e ter a chance de disputar o troféu que ainda pertence a Portugal.

Apesar de ambas terem a possibilidade de garantir a 'pole' do grupo 4, a Alemanha surge com melhores probabilidade de o fazer à entrada para esta partida, uma vez que aos alemães basta apenas um empate para seguir para a próxima fase do evento. Já os espanhóis são obrigados a vencer se quiserem estar presentes na 'final four'.

À entrada para esta última ronda, a Espanha posiciona-se no 2.º lugar do grupo, com 8 pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que a Alemanha é 1.ª classificada, com 9 pontos, após somar dois triunfos e três empates até ao momento na competição.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade espanhola, uma vez que venceu dois dos últimos cinco duelos entre as duas seleções, tendo o conjunto germânico triunfado em uma ocasião e sido registados dois empates (ambos por 1-1).