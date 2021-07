Espanha-Argentina: espanhóis com clara vantagem no frente a frente

Espanha e Argentina defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 13 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C dos Jogos Olímpicos, na modalidade de basquetebol.

À entrada para esta ronda, a seleção olímpica espanhola posiciona-se no segundo lugar, com dois pontos, fruto de um triunfo por 88-77, sobre o Japão, na primeira jornada, enquanto que a seleção olímpica argentina encontra-se no último posto, apenas com um ponto, após derrota por 118-100 diante da Eslovénia no jogo de estreia.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade da seleção olímpica espanhola, uma vez que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.