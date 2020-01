Espanha-Eslovénia: prova de fogo nas meias-finais do Europeu de andebol

Espanha e Eslovénia defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a meia-final do Campeonato da Europa de andebol, num encontro que coloca frente a frente o primeiro classificado do grupo 1 com o segundo colocado do grupo 2, respetivamente.



Das quatro equipas presentes nesta fase da prova, apenas a Eslovénia perdeu na fase de grupos, contabilizando duas derrotas diante a Noruega e Hungria, enquanto que a seleção espanhola registou quatro triunfos e um empate.



Relativamente ao 'goal average', de notar que a Espanha chega a esta fase com 153 golos marcados e 127 sofridos, ao passo que a Eslovénia teve um registo mais 'tímido', com 138 golos apontados e 132 sofridos.