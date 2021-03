Espanha-Itália: duelo de titãs em Maribor

Encontro de candidatos à qualificação e conquista do próprio Europeu de Sub-21, com a Espanha a defrontar a Itália, num encontro do Grupo B onde são os transalpinos a equipa que entrará, em teoria, mais pressionada.



Tudo porque no arranque não passou de um empate diante da Rep. Checa, algo que torna quase obrigatório vencer (ou pelo menos não perder) frente à Espanha. Por outro lado, os espanhóis ganharam por 3-0 diante da Eslovénia, num jogo no qual os miúdos do país vizinho até parecem ter gerido.



Quanto a estatísticas, note-se que a Espanha leva já 16 jogos consecutivos sem perder, seis vitórias seguidas - nesta última meia dúzia de jogos não sofreram golos - e ainda dez encontros consecutivos sempre a marcar primeiro.



Quanto à Itália, tem cinco encontros seguidos sem perder, numa sequência na qual conseguiu também ser a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, em sete dos mais recentes nove jogos que os italianos disputaram viram-se pelo menos 3 golos no total.