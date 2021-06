Espanha-Portugal: afinar a máquina para o Euro'2020

Integrada num verdadeiro grupo da morte no Euro'2020, a Seleção Nacional disputa esta sexta-feira um jogo de preparação que promete obrigar a dar o máximo. É que pela frente estará uma Espanha sempre candidata a fazer boa figura na fase e que também quererá limar todas as arestas antes do arranque da prova.



Vinda de quatro encontros seguidos sem perder, a Seleção Nacional estará neste jogo sem três dos seus habituais elementos - Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo -, algo que Fernando Santos terá de resolver. E se a ausência destes dois últimos não é totalmente problemática, a de Rúben Dias pode ser difícil de suprir, isto tendo em conta que Portugal sofreu golos em quatro dos últimos cinco encontros.



Quanto à Espanha, leva três jogos seguidos a sofrer, ainda que no que a jogos sem perder amplie o seu registo para os seis duelos, incluíndo a goleada de novembro diante da Alemanha por 6-0. Uma seleção germânica que, como se sabe, será adversária de Portugal na fase final...



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra três empates seguidos, um deles na fase final do Mundial'2018, a três golos. No último particular entre ambas as equipas, Portugal goleou por 4-0.