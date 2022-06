Espanha-Portugal: arranca a caminhada na Liga das Nações

CÓD 111 Espanha 2.2 Empate 3.35 Portugal 3.3

Aí está o arranque do Grupo 2 da Liga das Nações, com um embate entre Espanha e Portugal marcado para Sevilha. Será um duelo de rivais históricos, que promete... e muito.Sem competir desde março, estas duas seleções apresentam-se neste jogo já com um olho no que virá no Mundial'2022, o que poderá resultar em algumas surpresas nas equipas iniciais. Em termos de opções, Aymeric Laporte e Pedri são baixas nos espanhóis, ao passo que Portugal não contará com Rúben Dias, Diogo Jota e Vitinha, ao passo que Rafael Leão está em dúvida.Olhando a registos estatísticos, que no caso da seleções têm um valor reduzido, a Espanha vem de quatro vitórias seguidas e nos últimos nove jogos foi sempre a primeira equipa a marcar. Já Portugal vem de duas vitórias, sobre Turquia e Macedónia, e em sete dos últimos oito jogos foi também a primeira equipa a faturar.A fechar, de notar que os últimos quatro encontros entre estas duas equipas acabaram em empate, sendo que o último jogo com triunfo de uma das equipas foi em 2010, na goleada portuguesa por 4-0 sobre a Roja.