Espanha-Rep. Checa: hora de decisões no Grupo B do Euro Sub-21

Duelo de cariz decisivo no grupo B do Europeu de Sub-21, com a Espanha a defrontar a Rep. Checa, numa partida entre duas formações que ainda não perderam nesta fase final, mas que estão em posições distintas na luta pelo apuramento.



Os espanhóis, com 4 pontos, sabem que um empate bastará para se apurarem - e até uma derrota pode chegar desde que a Itália não vença -, ao passo que os checos estão praticamente obrigados a triunfar para avançar, já que têm os mesmos 2 pontos do que a Itália, que à mesma hora jogará perante a Eslovénia.



Para piorar o cenário checo, a Espanha não perde há 17 partidas e não sofre golos há 7. Para mais, em nove dos últimos dez foi mesmo a primeira equipa a marcar, algo que mostra que esta Rojita continua forte, na senda dos últimos anos do futebol jovem do país vizinho.



Ainda assim, nem tudo é mau para a Rep. Checa. Os miúdos checos não perderam nenhum dos últimos quatro jogos que disputaram, incluído um empate a um golo diante da Itália.