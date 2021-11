Espanha-Suécia: espanhóis em boa posição

CÓD 132 Espanha 1.36 Empate 4.1 Suécia 7.6

Duelo decisivo no topo do Grupo B de apuramento para o Mundial'2022, com a Espanha a receber a Suécia num encontro no qual entra com a possibilidade de empatar e, mesmo assim, qualificar-se para a fase final do Qatar. Com 16 pontos, os espanhóis têm mais 1 ponto do que os suecos.Olhando ao registo recente, a Espanha vem de uma motivadora vitória diante da Grécia, tendo no mesmo dia recebido um 'brinde' dos suecos, que de forma surpreendente cairam diante da Geórgia. Um resultado que virou do avesso as contas do grupo e que deixou os espanhóis a depender apenas de si para se apurarem.Olhando ao registo estatístico, de destacar somente o facto da Espanha ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos seis duelos, sendo que em quatro dos últimos cinco ao intervalo já vencia.A fechar, um dado que dá algum ânimo aos suecos: não perderam nenhum dos últimos três duelos diante da Espanha, incluindo a vitória conseguida em setembro por 2-1 em Solna. Um resultado que, para se apurarem diretamente, têm de repetir este domingo...