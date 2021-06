Espanha-Suécia: Sevilha recebe entrada em cena da Roja

Sempre candidata a lutar por títulos, a Espanha arranca esta segunda-feira a sua participação do Euro'2020, defrontando em Sevilha a congénere da Suécia num duelo do Grupo E no qual quem vencer ficará certamente com pé e meio na ronda seguinte.



Ainda a viver sob o fantasma da Covid-19, que 'roubou' Sergio Busquets, a Espanha chega a esta partida vinda de sete jogos seguidos sem perder, cinco deles este ano. Nesses sete duelos, os espanhóis marcaram 14 golos e sofreram apenas 4. Em apenas um deles ficaram em branco, precisamente o mais recente, diante de Portugal.



Quanto à Suécia, que está nesta fase final sem Zlatan Ibrahimovic, entra nesta fase final como outsider, mas isso até pode ser positivo, já que há outros nomes dispostos a surpreender, como Forsberg e Alexander Isak. Os suecos, refira-se, venceram os cinco jogos que disputaram neste ano, tendo marcado 10 golos e sofrido somente 1. Um registo que deixará em alerta os espanhóis, mas que terá de ser colocado em perspetiva por conta da dificuldade relativa dos adversários que os nórdicos tiveram.



Note-se, por fim, que estas duas equipas jogaram por duas vezes em 2019, na altura com uma vitória espanhola por 3-0 e um empate a um golo na Suécia. Como será desta vez?



Equipas prováveis



Espanha: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres



Suécia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

CÓD 126 Espanha 1.44 Empate 4.34 Suécia 7.7