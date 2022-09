Espanha-Suíça: espanhóis querem manter liderança do grupo de Portugal

Espanha e Suíça defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que integram o grupo de Portugal.

À entrada para esta ronda, Espanha posiciona-se na liderança isolada do Grupo 2, com oito pontos, fruto de duas vitórias e dois empates, enquanto que a Suíça se encontra no quarto e último posto, com três pontos (menos quatro do que Portugal, que é segundo classificado) somados até ao momento na competição de seleções.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que Espanha registou três vitórias (Islândia, Suíça e República Checa) e dois empates (Portugal e República Checa), ao passo que a Suíça registou um triunfo (Portugal), um empate (Kosovo) e três desaires (República Checa, Portugal e Espanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Espanha, seleção que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Suíça a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante esse mesmo período.