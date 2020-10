Espanha-Suíça: Seferovic procura primeira vitória

Encontro do Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações, com a Suíça de Haris Seferovic a visitar este sábado terreno espanhol, num embate no qual está praticamente obrigada a vencer para continuar a sonhar com a repetição da presença na final-4.



Com 1 ponto até ao momento, fruto do empate diante da Alemanha, a Suíça vem de três jogos consecutivos sem perder, incluíndo a derrota de quarta-feira diante da Croácia, tendo pela frente neste embate uma Espanha que vem de um empate a zero diante de Portugal que permitiu aumentar para 14 o número de jogos sem perder.



Nesse duelo a Roja ficou em branco, mas o cenário poderá mudar ante os helvéticos,q ue sofrem golos há quatro partidas.



De notar que este será o quarto encontro entre estas equipas, havendo por agora um equilíbrio total: uma vitória para cada lado e um empate. Como será o tira-teimas?

CÓD 107 Espanha 1.39 Empate 4.43 Suíça 7.2