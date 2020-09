Espanha-Ucrânia: duelo de equipas 'on fire'

Vindos de arranques distintos nesta Liga das Nações, Espanha e Ucrânia encontram-se este domingo no Estadio Alfredo di Stefano, em Madrid, numa partida na qual a formação de Leste terá uma oportunidade de ouro para prolongar o seu estado de graça.



O probema é que do outro lado estará uma Espanha que vive exatamente a mesma fase, já que ambas as equipas vão numa dúzia de jogos consecutivos sem perder. Nessa sequência, que dura já desde 2018, os espanhóis têm um dado estatístico curioso, por terem sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos - um dos que não sucedeu foi precisamente na quinta-feira, diante da Alemanha.



Quanto aos ucranianos, têm também alguns dados estatísticos a destacar, nomeadamente o facto de cinco dos seus últimos sete duelos terem tido pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco dos de Leste foram os primeiros a marcar. Por outro lado, seis dos últimos sete encontros tiveram um total inferior a 5 cartões e nos últimos sete duelos registaram-se sempre menos do que 11 cantos.



Quanto ao confronto direto, aí a história é bem diferente. A Espanha vem de quatro vitórias consecutivas, cinco encontros sem perder e três sem sofrer. Por outro lado, olhando de novo aos cartões, de notar que quatro dos últimos cinco embates diretos tiveram menos do 5 admoestações.

CÓD 163 Espanha 1.49 Empate 4.09 Ucrânia 5.83