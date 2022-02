Espanyol-Barcelona: dérbi catalão anima jornada em Espanha

CÓD 118 Espanyol 4.27 Empate 3.63 Barcelona 1.72

Dia de dérbi catalão, com o Espanyol a receber a visita do Barcelona, numa partida da 24.ª jornada que colocará frente a frente o 13.º e o 4.º colocados da tabela.Com 38 pontos, o Barcelona entra neste jogo naquela que será provavelmente a melhor fase da sua temporada, com seis jogos seguidos sem perder no campeonato. Os culé, ainda assim, tem várias baixas de relevo, numa lista na qual se juntou agora o suspenso Dani Alves. As baixas são Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Alex Balde, havendo ainda dúvidas quanto a Clément Lenglet, Memphis Depay e Eric García.Quanto ao Espanyol, que neste jogo não poderá contar com o suspenso Óscar Gil, entra em campo vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar, quatro deles da Liga (três com derrota). A turma perica leva doze jogos seguidos a sofrer golo, ainda que nos últimos dez tenha também conseguido marcar.Quanto ao confronto direto, o Espanyol leva oito jogos seguidos sem derrotar o rival, sendo que em seis deles o Barça conseguiu mesmo o triunfo. Note-se que em termos de golos o registo costuma ser baixo, com apenas dois dos últimos nove duelos a terem pelo menos 3 no total. O duelo da primeira volta foi um deles, com o 1-0 final a favor do Barça.