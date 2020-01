Espanyol-Barcelona: dérbi catalão em posições invertidas

Espanyol e Barcelona defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato espanhol (La Liga), num confronto que coloca frente a frente o último e o primeiro classificado, respetivamente.



Nos últimos cinco jogos disputados o Espanyol perdeu três (Osasuna, Real Madrid e Leganés) e empatou dois (Getafe e Betis), ao passo que o Barcelona venceu três (At. Madrid, Mallorca e Alavés) e empatou dois (Real Sociedad e Real Madrid).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos blaugrana, contra nenhum do Espanyol, tendo-se registado ainda dois empates entre ambas as formações de Barcelona.

CÓD 115 Espanyol 6.21 Empate 4.34 Barcelona 1.44