Espanyol-Elche: duelo que promete golos

CÓD 118 Espanyol 1.81 Empate 3.32 Elche 4.21

No fecho da jornada 21 da Liga espanhola, Espanyol e Elche encontram-se esta segunda-feira na Catalunha, num embate que colocará frente a frente duas equipas separadas por 10 pontos na tabela classificativa. Em melhor posição estão os catalães, com 26 pontos, ao passo que o Elche tem 16 e está colado à zona de descida.Com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, o Espanyol conta com 22 golos marcados e 22 sofridos, encarando este duelo com quatro baixas a assinalar: David López, Fran Mérida, Miguel Llambrich e Manu Morlanes. Olhando aos jogos recentes, isto contando todas as provas, o Espanyol leva sete jogos seguidos a sofrer golo, sendo que nos últimos cinco também marcou. Em quatro deles, refira-se, o resultado teve pelo menos 3 no total.Em relação ao Elche, tem 3 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, tendo até ao momento marcado 18 golos e sofrido 27. A turma visitante, que não contará com os suspensos Diego González e Fidel, entra em campo vinda de uma vitória diate do Almería na Copa do Rei, mas a verdade é que leva já três jogos seguidos sem ganhar na Liga.Em relação ao confronto direto, os últimos cinco jogos tiveram golos de ambas as equipas e quatro deles um total de pelo menos 3 no final. Quanto a desfechos, o Elche leva três duelos seguidos sem perder, tendo nesse período ganho um embate e empatado os outros dois. O mais recente foi em outubro, num empate a dois.