Espanyol-Fuenlabrada: líder recebe visita do nono na Segunda Liga espanhola

Encontro da Segunda Divisão espanhola, com o líder Espanyol a receber a visita do nono colocado Fuenlabrada, numa partida da 32.ª jornada na qual ambas as formações procurarão triunfar para conseguir ficar mais próximas dos respetivos objetivos.



Os catalães, com 61 pontos, chegam a este jogo vindos de oito encontros seguidos sem perder e com objetivo de cimentar a liderança na prova. Os catalães, uma equipa que tem Raul de Tomas como referência ofensiva, foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputou, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as formações marcaram.



Quanto aos visitantes, estão essencialmente na luta por uma posição no playoff - está de momento a 7 pontos do sexto lugar -, chegando a esta partida vindos de duas vitórias consecutivas e numa sequência de dez jogos mais recentes nos quais apenas por uma vez perdeu - triunfo em três e empatou em seis. Dos nove duelos mais recentes, refira-se, em sete deles ambas a equipas marcaram.



Na primeira volta, em novembro, houve um empate a um golo. Como será agora em solo catalão?

CÓD 212 Espanyol 1.63 Empate 3.17 Fuenlabrada 5.54