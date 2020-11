Espanyol-Girona: duelo de vizinhos na Segunda Divisão

No comando da tabela da Segunda Divisão espanhola, com 27 pontos, o Espanyol procura esta sexta-feira dar seguimento ao bom arranque de temporada e manter-se bem encaminhado para regressar à elite do futebol do país vizinho. Pela frente nesta 13.ª jornada estará o vizinho Girona, uma equipa que ocupa o 16.º posto, com 15 pontos, menos 12 do que os rivais catalães.



Vindo de uma série de seis jogos seguidos sem perder, onde conseguiu quatro vitórias e dois empates, o Espanyol entra em campo claramente num bom momento, até porque nem a pausa para os jogos para as seleções tirou a força da sua sequência. Por outro lado, nesses seis jogos apenas num deles não foi a primeira equipa a marcar - até porque nessa partida o marcador ficou a zeros.



Quanto ao Girona, vai em quatro jogos seguidos sem ganhar, numa sequência com três empates e, no jogo mais recente, uma derrota. Resultados que deixam o conjunto visitante ainda algo seguro na tabela, mas com a zona de despromoção ali à mão de semear.



Quanto ao confronto direto, este será o reencontro depois das duas partidas de 2018/19, na Liga principal, nos quais cada equipa venceu uma partida, curiosamente sempre atuando fora de casa. Por outro lado, note-se que o Girona sofreu sempre golos nos últimos três duelos. Irá a tendência manter-se?