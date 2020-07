Espanyol-Leganés: duelo de aflitos

Colocados nas duas últimas posições da tabela da Liga espanhola, com 24 e 25 pontos, Espanyol e Leganés encontram-se este domingo num duelo que se assume decisivo para o futuro de ambas as formações na luta pela permanência no principal escalão do futebol espanhol.



Em pior situação, os catalães entram em campo vindos de uma sequência de cinco jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas, numa série na qual sofreu golos nos últimos quatro duelos. Do lado oposto estará um Leganés que soma apenas mais um ponto e que entra também numa péssima fase, no caso com seis jogos seguidos sem vencer, todos eles disputados no pós-retoma. Nesse período, em meia dúzia de encontros, os visitantes conseguiram apenas 2 pontos fruto de dois empates.



No que ao confronto direto diz respeito, e contando já o 2-0 da primeira volta favorável ao Leganés, há a destacar que cinco dos últimos seis jogos entre estas duas equipas tiveram dois ou menos golos.

CÓD 134 Espanyol 2.55 Empate 2.86 Leganés 2.89