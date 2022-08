Espanyol-Real Madrid: campeão visita Catalunha

CÓD 120 Espanyol 6.15 Empate 4.6 Real Madrid 1.43

Em jogo da 3.ª jornada da Liga espanhola, Espanyol e Real Madrid encontram-se este domingo em Barcelona, numa partida que colocará frente a frente uns catalães com 1 ponto, no 15.º lugar, e uns madrilenos com 6, no 2.º lugar, empatados com Villarreal, Betis e Osasuna.Sem Sergi Gómez, mas com Pol Lozano, Raúl de Tomás e Adrià Pedrosa em dúvida, o Espanyol vem de cinco encontros seguidos sem ganhar, isto contando duelos de preparação. Desses cinco jogos, apenas por uma vez não foi a primeira equipa a sofrer - isto num jogo que fechou em 0-0.Quanto ao Real Madrid, a viver os primeiros tempos sem Casemiro, tem apenas Rodrygo em dúvida. Os merengues ganharam os três jogos que disputaram esta época, contando a Supertaça Europeia, tendo marcado 8 golos e sofrido 2.Nas contas do confronto direto, o Real Madrid leva seis jogos a marcar ao Espanyol, tendo sido nessa sequência por cinco vezes a primeira equipa a marcar. Na época passada, os catalães ganharam em casa por 2-1 e depois perderam de forma clara em Madrid, por 4-0.