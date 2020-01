Est. Vermelha-Alba Berlim: anfitriões querem voltar aos triunfos

Est. Vermelha e Alba Berlim defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro entre duas equipas que têm obtido resultados um pouco distintos.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Estrela Vermelha venceu quatro (Olympiacos, Zenit Petersburgo, Bayern e o Lyon), tendo perdido apenas por uma ocasião (Zalgiris Kaunas), ao passo que o Alba Berlim perdeu por três vezes (Lyon, Valencia e Maccabi Tel Aviv) e triunfou em dois encontros (Baskonia e Olympiacos).



No que toca à classificação, de notar que o Estrela Vermelha é 8.º classificado, fruto de 9 vitórias e dez derrotas (duas obtidas em OT), amealhando um registo de 1398 pontos marcados e 1408 sofridos, já o Alba Berlim é 16.º colocado, fruto de 6 triunfos (um em OT) e 13 derrotas (três em OT), com um saldo de 1555 pontos convertidos e 1630 sofridos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para os últimos três confrontos entre estas duas equipas, que terminou com dois triunfos para o Alba Berlim e um para o Estrela Vermelha.

CÓD 319 Est. Vermelha 1.42 Empate 11.39 Alba Berlim 2.92