Est. Vermelha-Bayern Munique: formações não se defrontam há quatro anos

Estrela Vermelha e Bayern Munique defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num confronto entre duas formações que apenas se defrontaram por três ocasiões - a última aconteceu há quatro anos.



A formação sérvia encontra-se, atualmente, na 11.ª posição da tabela classificativa, com sete triunfos e nove derrotas (duas delas durante o tempo-extra), contabilizando um saldo de 1152 cestos concretizados, contra 1189 sofridos.



Por outro lado, o Bayern Munique é 14.º classificado, com seis triunfos (um deles no período de tempo-extra) e dez derrotas acumuladas, contabilizando um saldo de 1196 cestos concluídos, contra 1310 sofridos - um enorme défice.



No que toca ao confronto direto entre estas duas formações de ressalvar que apenas se defrontaram em três ocasiões - tal como já foi supramencionado -, tendo o Estrela Vermelha vencido por duas vezes, contra um triunfo do Bayern Munique. Terão os alemães capacidades para 'equilibrar' a balança?