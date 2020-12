Est. Vermelha-Panathinaikos: gregos com melhor registo

Penúltimo dia do ano e há um duelo da zona inferior da tabela da Euroliga no calendário, com os sérvios do Estrela Vermelha a receberem em Belgrado a visita dos gregos do Panathinaikos, numa partida da 17.ª ronda da prova que colocará frente a frente o 17.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com as mesmas cinco vitórias, a grande diferença entre estas equipas é o facto dos sérvios terem mais uma partida disputada, mas também o registo recente. É que se o Estrela Vermelha tem somente duas vitórias em nove duelos, os gregos têm seis em dez.



Olhando a pontuações e registos estatísticos, note-se que o Estrela Vermelha tem uma média pontual de 77 pontos nos últimos dez duelos, contra os 82 do Panathinaikos. Já na conta global, os últimos dez jogos do Estrela Vermelha tiveram em média um total de 157 pontos , contra os 158 dos duelos dos gregos.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, com quatro vitórias gregas e três sérvias nos últimos sete duelos. Nessas sete partidas, refira-se que o Panathinaikos foi a equipa que chegou ao descanso na frente em cinco delas, algo que mostra uma capacidade para entrar bem no jogo e 'matar' logo a questão. Quanto a pontos, a média é de 145 na última dezena de confrontos diretos, com 71 pontos do Estrela Vermelha e 74 do Panathinaikos.

CÓD 192 Est. Vermelha 2.09 Empate 10.35 Panathinaikos 1.78