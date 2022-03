Est. Vermelha-Real Madrid: espanhóis em momento menos bom

Segundo colocado na Euroliga, com 20 vitórias e 6 derrotas, o Real Madrid visita esta terça-feira o reduto do Estrela Vermelha, num duelo no qual terá pela frente o 13.º, com 11 vitórias e 15 derrotas.



Apesar de estar mais bem colocado, o Real vem de uma má fase, com três derrotas seguidas nesta Euroliga, diante de Fenerbahçe, Barcelona e Zalgiris Kaunas. Já o Estrela Vermelha nos últimos jogos desta prova venceu três.



Em termos individuais, Nikola Kalinic (12,9 pontos), Ognjen Kuzmic (5,5 ressaltos) e Nate Wolters (3,6 assistências) são os destaques dos sérvios, ao passo que do lado oposto, Walter Tavares (12,5 pontos e 7,6 ressaltos) e Thomas Heurtel (4,9 assistências) são os homens em foco.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Real Madrid venceu por 79-67 em Espanha, num jogo que teve um registo pontual abaixo da média dos últimos 10 jogos: 156.

Por Record