Est. Vermelha-Zenit: vem aí vingança russa?

CÓD 220 Est. Vermelha 2.05 Empate 13 Zenit 1.84

Três semanas depois de se terem defrontado, Estrela Vermelha e Zenit voltam a encontrar-se na Euroliga, agora para um duelo a disputar em solo sérvio, isto depois do triunfo dos de Belgrado na Rússia por 69-58.Um resultado inesperado, até porque o Zenit é a equipa mais bem colocada das duas tabela com 11 vitórias e 6 derrotas que valem um 4.º posto até ao momento. A formação de São Petersburgo tem em Jordan Loyd (13,8 pontos e 3,8 assistências de média) e Mateusz Ponitka (4,8 ressaltos de média) os elementos mais importantes.Quanto aos sérvios, estão no 12.º lugar, com 7 vitórias e 10 derrotas. Em termos individuais, Nikola Kalinic é o melhor pontuador (13,4 de média), Ognjen Kuzmic o melhor ressaltador (6,5) e Nate Wolters o melhor assistente (3,8).Em termos pontuais, nos últimos dez jogos o Estrela Vermelha registou em média 83 pontos, para 157 no total, ao passo que o Zenit conseguiu 78 e teve um total nos seus encontros de 152.Em relação ao confronto direto, com quatro jogos no registo até ao momento, o balanço é duas vitórias para cada lado, com 142 pontos de média por jogo: 72 do Zenit e 70 do Estrela Vermelha.