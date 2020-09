Estónia-Geórgia: registo recente aponta a um encontro equilibrado

Estónia e Geórgia defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo 2 da Divisão C da Liga das Nações, num encontro que irá disputar-se no estádio Le Coq Arena, em Talinn (Estónia).

Nos últimos cinco jogos realizados, a Estónia registou um empate (Bielorrússia) e quatro derrotas (Holanda - por duas vezes - Alemanha e Ucrânia), enquanto que a Geórgia somou um triunfo (Gibraltar), dois empates (Dinamarca e Irlanda) e duas derrotas (Suíça e Croácia).

No capítulo ofensivo e defensivo de cada uma destas seleções, de notar que a Estónia não marcou nenhum golo nos últimos cinco jogos disputados, tendo sofrido ainda 11 golos. Já a Geórgia apontou 4 tentos e sofreu 5.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si disputados.