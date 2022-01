Estoril-Arouca: acerto de calendário no campeonato

CÓD 107 Estoril 1.97 Empate 3.2 Arouca 3.69

Num jogo em atraso da jornada 18 do campeonato nacional, Estoril e Arouca encontram-se esta quinta-feira no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e o 17.º colocados, respetivamente.Com 25 pontos, o Estoril entra em campo no seu pior momento, com cinco jogos seguidos sem ganhar e a sofrer golos e quatro a perder. Apesar desse registo negativo, note-se que o Estoril apenas por uma vez nesses cinco encontros não marcou o seu 'golito'.Quanto ao Arouca, tem 14 pontos, está na zona de despromoção e leva seis partidas consecutivas sem ganhar, oito a sofrer golos e três a perder. Em termos de golos, cinco dos últimos sete jogos tiveram pelo menos 3 no total, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram.Em termos de confronto direto, o Estoril venceu na primeira volta por 2-0, num encontro que confirmou a tendência para haver menos do que 3 golos no total dos encontros entre estas duas equipas. Apenas um dos últimos cinco jogos entre si tiveram os tais 3 golos. Irá este ser outra exceção?