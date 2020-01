Estoril-Benfica B: fecho da jornada na Segunda Liga

No fecho da jornada 18 da Segunda Liga, Estoril e SL Benfica B encontram-se no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o 13.º, respetivamente.



Mais bem colocado na tabela, com 25 pontos, o conjunto da Linha parte em busca de uma segunda vitória consecutiva, algo que não consegue desde novembro. De lá para cá, refira-se, excetuando a vitória na semana passada diante da Académica, os canarinhos levaram seis jogos seguidos sem vencer, com cinco derrotas e um empate.



Quanto ao Benfica B, em sentido inverso, perdeu na semana passada e viu interrompida uma sequência positiva de sete encontros, nos quais havia conseguido cinco empates e duas vitórias, que lhes valeriam 11 dos 21 pontos que têm até ao momento.



De referir, por fim, que o Benfica B tem domínio total no confronto direto entre estes dois conjuntos, com três vitórias em três jogos, a mais recente por 2-1 no Seixal. História para repetir ou malapata para quebrar?

CÓD 160 Estoril 1.66 Empate 3.6 SL Benfica B 4.34