Estoril-Benfica: de olho na final da Taça de Portugal

Um dia depois de Sp. Braga e FC Porto se terem defrontado na primeira mão da outra meia-final, Estoril e Benfica encontram-se esta quinta-feira no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente o segundo da Liga SABSEG e o quarto da Liga NOS, respetivamente.



Atualmente em divisões distintas, canarinhos e encarnados não se defrontam desde 2017/18, numa épcoa na qual os da Luz venceram ambos os encontros da Liga, primeiro por 3-1 e depois por 2-1. Aliás, olhando lá para trás, as águias levam três duelos seguidos a ganhar diante do Estoril e já 15 encontros sem perder. Por outro lado, normalmente há golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador - foi assim nos últimos cinco embates diretos.



Voltando a falar do ponto de vista individual, note-se que o Estoril vem de duas derrotas na Liga SABSEG e já vai em quatro encontros seguidos a sofrer golos. Já o Benfica leva dois encontros seguidos sem sofrer, ainda que a temporada 20/21 esteja longe de ser positiva. Nos últimos dez jogos, por exemplo, os comandados de Jorge Jesus apenas venceram quatro encontros, perderam dois e empataram outros quatro.



Note-se, por fim, que este Estoril já defrontou a equipa B do Benfica esta temporada na Liga, na altura ganhando por 1-0.

CÓD 180 Estoril 6.82 Empate 4.56 SL Benfica 1.4