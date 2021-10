Estoril-Benfica: líder visita reduto da equipa sensação

Vindo de um empate a meio da semana para a Allianz Cup e de uma vitória conseguida em cima da hora diante do Vizela, o Benfica tem este sábado um duro teste na 10.ª jornada do campeonato nacional, quando pelas 19 horas visitar o reduto do Estoril, a equipa sensação deste arranque de temporada.



Com 18 pontos, os canarinhos têm 5 vitórias, 3 empate e apenas 1 derrota, chegando a esta partida vindos de quatro encontros seguidos sem perder, incluindo um triunfo para a Taça de Portugal diante do Felgueiras. Os canarinhos, refira-se, foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos, sendo que nos últimos cinco apenas um teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Benfica, é líder com 24 pontos, tem oito vitórias e uma derrota até ao momento e entra nesta partida como o segundo melhor ataque e defesa. As águias foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontros. Como há Champions na próxima semana, não será estranhar se Jorge Jesus operar algumas mudanças.



Quanto ao confronto direito, o Benfica leva 17 jogos seguidos sem perder diante do Estoril e vai já numa série de cinco vitórias seguidas. Nos tais 17 jogos as águias marcaram sempre, sendo que o Estoril também marcou ao Benfica em seis dos últimos sete. Nesse seis de sete, refira-se, houve também pelo menos 3 golos. Nota final para o facto do Benfica ter sido a primeira equipa a marcar e chegado ao intervalo na frente em quatro dos últimos cinco jogos.

CÓD 154 Estoril 6.25 Empate 4.2 SL Benfica 1.43