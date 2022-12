Estoril-Boavista: separados por um ponto na tabela

CÓD 104 Estoril 2,1 Empate 2,85 Boavista 2,9

Em jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional, Estoril e Boavista encontram-se esta quinta-feira no António Coimbra da Mota, numa partida na qual estarão em confronto duas equipas que surgem juntas na tabela, na 11.ª e 12.ª posições.Em melhor posição está o Boavista, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e seis derrotas, ao passo que o Estoril surge logo atrás, com 16 pontos, mercê de quatro triunfos, quatro empates e cinco desaires. Em termos de golos, o Boavista tem 14 marcados e 23 sofridos, ao passo que o Estoril conta com 14 marcados e 18 sofridos.No período de paragem de campeonato estas duas equipas disputaram a fase de grupos da Taça da Liga, uma prova na qual acabaram eliminados e com campanhas menos positivas. Os canarinhos acabaram com dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas, ao passo que os axadrezados conseguiram dois triunfos, empataram um encontro e perderam outro.Em termos de confronto direto, o Estoril leva cinco jogos seguidos a sofrer diante do Boavista. Na época passada o Boavista venceu por 3-2 no Estoril e houve um empate a zeros no Bessa.