Estoril-Casa Pia: canarinhos cada vez mais perto da subida

Líder destacado e com pé e meio na Liga NOS, o Estoril recebe esta sexta-feira a visita do Casa Pia, numa partida 30.ª jornada da Liga SABSEG na qual podem dar mais um passo de gigante rumo à confirmação daquele que há muito se prevê. Pela frente estará um oitavo colocado, que a cinco jogos do final parece já estar seguro quanto à permanência.



Com 64 pontos, o Estoril entra em campo com 12 pontos de avanço para o terceiro colocado Chaves, sendo que, para mais, a turma da Linha não perdeu nenhum dos últimos sete encontros. Ainda assim, note-se que o Estoril sofreu golos nos últimos três duelos, ainda que leve já uma longa sequência de partidas sempre a marcar. Falando em golos, note-se que nos últimos cinco jogos apenas um jogo não teve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no final. Em seis dos últimos sete o Estoril foi a primeira a marcar e em cinco dos últimos seis ao intervalo já vencia.



Qunato ao confronto direto, o Estoril leva três vitórias consecutivas, a mais recente das quais em dezembro, com triunfo fora de casa por 2-0.