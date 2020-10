Estoril-Cova da Piedade: líder procura manter boa fase

Aí está o arranque da jornada 8 da Segunda Liga, com o líder Estoril a receber a visita do Cova da Piedade, numa na qual terá pela frente o atual oitavo colocado, que entra em campo com menos 6 pontos.



Com 16, o Estoril não perde há seis partidas, tendo sido sempre a primeira equipa a marcar nesses mesmos últimos seis encontros. Nessa sequência, refira-se, apenas num desses duelos os canarinhos não chegaram ao descanso na frente.



Quanto ao Cova da Piedade, apesar de ter menos 6 pontos, entra em campo numa excelente fase com três vitórias consecutivas, uma delas para a Taça de Portugal. Por outro lado, e tal como no caso do Estoril, o registo recente não aponta para a existência de muitos golos: em apenas dois dos últimos oito dos canarinhos se viram pelo menos 3, ao passo que no caso do Cova da Piedade esse registo foi verificado em apenas um dos mais recentes seis.



Quanto ao contrário direto, aí a vantagem é total do Estoril, com cinco vitórias consecutivas e sempre sem sofrer golos.