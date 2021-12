Estoril-Famalicão: duelo de extremos no campeonato nacional

GD Estoril Praia Empate FC Famalicao

Na abertura da jornada 15 do campeonato nacional, Estoril e Famalicão encontram-se esta sexta-feira no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente duas formações a registar inícios de temporada bem distintos. Os da Linha, com 24 pontos, estão no quinto posto, ao passo que os famalicenses, com 10, são 15.ºs.Com seis vitórias, seis empates e duas derrotas, o Estoril tem 19 golos marcados e 13 sofridos no campeonato. A formação da Linha vem de um triunfo sobre a Belenenses SAD, num jogo que confirmou a tendência para haver poucos golos nos encontros dos canarinhos: apenas dois dos últimos oito tiveram mais do que 3 golos.Quanto ao Famalicão, tem duas vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 17 golos marcados e 28 sofridos. A formação famalicense vem de três derrotas consecutivas no campeonato, numa série na qual sofreu 11 golos e marcou apenas um. São já sete os jogos seguidos do Famalicão a sofrer golos, sendo que em seis desses jogos foram os primeiros a sofrer.Quanto ao confronto direto, este será o segundo jogo da época entre ambas as equipas: no primeiro, em agosto, o Fama ganhou por 1-0 em duelo da Allianz Cup.