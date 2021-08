Estoril-Marítimo: arranque de jornada no campeonato nacional

Encontro de abertura da jornada 4 do campeonato nacional, com o Estoril a receber a visita do Marítimo, numa partida que colocará frente a frente o terceiro colocado e o décimo, respetivamente.



Ainda sem derrotas, o Estoril tem sido uma das sensações deste arranque de temporada, com dois triunfos e um empate, para um registo de golos de cinco marcados e um sofrido. Quanto ao Marítimo, tem todos os resultados possíveis já averbados, destacando-se essencialmente o empate no último jogo que disputou, ao travar o FC Porto nos Barreiros.



Olhando ao confronto direto, note-se que o Estoril não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos disputados contra este Marítimo, uma equipa à qual marcou em três desses duelos. Falando em golos, note-se que nos últimos sete embates diretos nenhum teve mais do que 3 golos. De referir, por fim, que a partida mais recente entre ambas as equipas foi já neste ano de 2021, num duelo da Taça de Portugal ganho pelo Estoril no prolongamento por 3-1.

CÓD 102 Estoril 2.17 Empate 3.05 Marítimo 3.42