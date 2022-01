Estoril-P. Ferreira: equipas em mau momento

CÓD 105 Estoril 2.13 Empate 3.07 P. Ferreira 3.4

Em jogo da 20.ª jornada do campeonato nacional, Estoril e Paços de Ferreira encontram-se esta segunda-feira no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e o 12.º colocados da tabela classificativa, respetivamente.Em melhor posição, o Estoril tem 25 pontos, mas a verdade é que vai numa longa seca de triunfos que dura já há mês e meio. Os canarinhos levam seis partidas sem ganhar, sempre a sofrer golos, e cinco seguidas a perder. Por outro lado, desses seis jogos conseguiu marcar pelo menos um golo em cinco, o que acaba por dar força ao outro dado estatístico de realce: cinco dos últimos seis duelos do Estoril tiveram pelo menos 3 golos.Quanto ao Paços, tem 19 pontos e também está numa série negativa, no caso de 3 partidas seguidas sem ganhar. Em termos de golos, os castores habitualmente não têm marcadores muito 'recheados': apenas um dos últimos seis jogos teve pelo menos 3 golos.Quanto ao confronfo direto, houve golos de ambas as equipas em cinco dos últimos seis duelos, ainda que curiosamente o registo de golos tenha sido superior a 3 em apenas um deles. Precisamente o mais recente, na vitória do Estoril por 3-1 em Paços de Ferreira. Como será desta vez?