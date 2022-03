Estoril-Portimonense: separados por 2 pontos na tabela

CÓD 101 Estoril 2.16 Empate 3.16 Portimonense 3.22

Encontro de equipas de meio da tabela no campeonato nacional, com o oitavo colocado Estoril a receber a visita do nono Portimonense, num duelo entre duas formações que estão separadas por apenas 2 pontos.Em melhor posição, o Estoril entra em campo vindo de três encontros seguidos sem ganhar, numa série na qual empatou diante do Gil Vicente e perdeu diante do Boavista e Sporting.Mas se o Estoril não está tão bem, o que dizer dos algarvios? A formação do Sul leva onze encontros seguidos sem ganhar e treze a sofrer pelo menos um golo. Na última meia dúzia ambas as equipas marcaram, ainda que curiosamente apenas dois deles tenham tido 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Estoril não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o Portimonense, não tendo sequer sofrido qualquer golo. Na primeira volta, no Algarve, os canarinhos ganharam por 2-0.