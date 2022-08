Estoril-Rio Ave: vilacondenses em busca da primeira vitória

CÓD 191 Estoril 2.15 Empate 3.2 Rio Ave 3.35

Na abertura da jornada 3 do campeonato nacional, Estoril e Rio Ave encontram-se esta sexta-feira no António Coimbra da Mota, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 16.º colocados, respetivamente.Com 3 pontos, o Estoril começou o campeonato a vencer (2-0 sobre o Famalicão), mas na segunda ronda perdeu diante do V. Guimarães por 1-0. Quanto ao Rio Ave é uma das quatro equipas que perderam todos os jogos: 0-1 com o Vizela e 0-3 com o Sporting.Neste jogo sem Lucas Áfrico e Gonçalo Esteves, o Estoril procura travar uma longa sequência de jogos a sofrer golos diante dos vilacondenses, que conta já com 12 partidas. Na época passada estas duas equipas encontraram-se somente uma vez, num duelo da Taça de Portugal que acabou em 2-1 para os canarinhos.